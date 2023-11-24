Чинний прем’єр Нідерландів стверджує, що його країна продовжить підтримувати Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським – про це він повідомив 24 листопада.

За його словами, розмова стосувалася поточної ситуації України та прийдешньої зими.

«Нідерланди стоять пліч-о-пліч із українським народом та підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії», – заявив Рютте.

Володимир Зеленський прокоментував розмову, заявивши, що вона також стосувалася «збереження єдності у Європі».

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«Також обговорили важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України в боротьбі з російською агресією», – додав він.

Президент подякував Нідерландам за підтримку України, в тому числі української формули миру та ініціативи з експорту зерна.

За останніми даними, антиєвропейська ультраправа популістська «Партія Свободи» (PVV) на чолі з Ґертом Вілдерсом перемагає на парламентських виборах, що відбулися 22 листопада в Нідерландах.

Вілдерс, відомий своїми антиісласькими заявами також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачання зброї Україні, кажучи, що зброя потрібна самим Нідерландам для захисту.