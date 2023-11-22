У МКІП заявили, що Нідерланди скасували борги за зберігання «скіфського золота»

Міністерство культури й інформаційної політики України і музей Алларда Пірсона в Нідерландах домовилися про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ, повідомила пресслужба МКІП.

При цьому, за даними відомства, Нідерланди не стягуватимуть витрати на зберігання музейних артефактів упродовж дев’яти років.

За повідомленням, документ про це підписали виконувач обов’язків міністра культури й інформаційної політики України Ростислав Карандєєв і виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» і Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

Від 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

У МКІП заявили, що українські артефакти «скоро будуть вдома», але точних термінів не навели.

«Повернення артефактів особливого історичного й культурного значення – це знаковий і багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні й логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «скіфське золото», додому в Україну», – заявив Карандєєв.

У червні в МКІП повідомляли, що Україна домовляється про те, щоб Нідерланди безкоштовно повернули «скіфське золото».

Верховний суд Нідерландів 9 червня залишив чинним рішення судів нижчих інстанцій про повернення «скіфського золота» в Україну. Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим, і як держава Україна, так і музеї в Криму вимагали їх повернення.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення передати Україні так зване «скіфське золото». У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Однак Росія направила до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.