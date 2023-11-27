Білий дім: додаткове фінансування для України та Ізраїлю є «критично необхідним»

Пакет додаткового фінансування США для України та Ізраїлю є «критично необхідним», заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Дуже і дуже високий (рівень пріоритетності – ред.). Нам критично потрібне додаткове фінансування, про яке попросив президент. Я хотів би нагадати членам Конгресу, коли вони повернуться до роботи, що цифри в цьому запиті отримані з інформації, наданої нашими українськими партнерами та ізраїльськими партнерами. Ми не просто взяли це з повітря. Це відповідає тому, що наші партнери сказали нам, що їм потрібно на найближчі місяці. І в обох випадках часу стає все менше й менше», – сказав він, відповідаючи на запитання, яким є рівень пріоритетності ухвалення фінансової допомоги як для Ізраїлю, так і для України.

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За його словами, пакети допомоги Україні тепер містять менше коштів, «тому що в нас просто немає гнучкості, яка була колись щодо обсягу допомоги, що може бути надана в кожному пакеті».

Кірбі зауважив, що час є критичним через наближення зими.

«Настають зимові місяці. Для української армії вони будуть особливо відчутними. Зокрема, їм буде все важче й важче проводити операції, коли погіршиться погода. Тому ми сподіваємося, що коли Конгрес повернеться до роботи, вони діятимуть з тією самою готовністю, з якою ми намагаємося діяти щодо реалізації цього додаткового запиту», – додав він.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico напередодні повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.