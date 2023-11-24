Фінляндія оголосила про 3 млн євро для України на покращення продовольчої безпеки та потреби розмінування

Фінляндія оголосила про надання трьох мільйонів євро додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні. Як йдеться в повідомленні на сайті МЗС країни, фінансування передбачене на підтримку транспортування зерна з України до країн та на розмінування українських сільгоспугідь.

«З наданої наразі підтримки 2 млн євро підуть як гуманітарна допомога на ініціативу «Зерно з України», що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. Раніше Фінляндія підтримала транспортування зерна 11,5 мільйонами євро», – йдеться в повідомленні.

Водночас вказується, що Фінляндія підтримує і розмінування в Україні.

«Додаткове фінансування збільшує підтримку Фінляндії гуманітарного розмінування в Україні після початку російської загарбницької війни до загальної суми у приблизно 8,25 млн євро», – вказують у повідомленні.

25 листопада Україна організовує саміт з продовольчої безпеки, метою якого є привернути увагу до наслідків агресивної війни Росії для продовольчої безпеки. На засіданні очікується онлайн-виступ прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо.