Міноборони: домовилися з посольством США про розширений моніторинг використання зброї

Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання зброї, який передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.



Як повідомляє пресслужба оборонного відомства, тепер міністерство забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї.



За повідомленням, задля цього підписали спільну з відділом оборонного співробітництва посольства США концепцію, яку ініціювало Міноборони.

«Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності», – заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

За домовленістю, посадові особи ЗСУ проходять підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами. Так, фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань.

У посольстві США подробиць цих домовленостей наразі не повідомляють.

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Сполучені Штати створили Міжвідомчу робочу групу з представників Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID для перевірки використання американської допомоги в Україні. Наприкінці березня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що в Білого дому немає доказів грубих порушень використання американської допомоги в Україні.