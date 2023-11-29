Сенат США наступного тижня розгляне підтримку України: чи порозумілися демократи і республіканці

Лідер демократичної більшості в Сенаті заявив, що винесе законопроєкт щодо підтримки України на голосування, навіть якщо не вдасться досягти угоди з республіканцями. «Голос Америки» зібрав заяви демократів і республіканців, які прозвучали. Чи свідчать вони, що республіканці і демократи у США порозумілися? На що можна очікувати?

Сенат розпочне розгляд законопроєктів про надання допомоги Ізраїлю та Україні вже наступного тижня, заявив у вівторок лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер. Він наголосив, що законопроєкт про допомогу необхідно підтримати навіть якщо не буде досягнуто згоди з республіканцями з питань фінансування кордону.

«Я винесу їх на розгляд наступного тижня. Сподіваюся, з двопартійною підтримкою, тому що це єдиний спосіб досягти результату», – сказав Шумер.

Президент США Джо Байден попросив Конгрес минулого місяця схвалити 106 мільярдів доларів на національну безпеку, зокрема на допомогу Україні у зв'язку з російським вторгненням, підтримку Ізраїлю після атак 7 жовтня бойовиків «Хамасу» (організацію США і ЄС визнали терористичною) та додаткові заходи безпеки на кордоні США з Мексикою.

попросив Конгрес минулого місяця схвалити 106 мільярдів доларів на національну безпеку, зокрема на допомогу Україні у зв'язку з російським вторгненням, підтримку Ізраїлю після атак 7 жовтня бойовиків «Хамасу» (організацію США і ЄС визнали терористичною) та додаткові заходи безпеки на кордоні США з Мексикою. Палата представників на чолі з республіканцями ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, але не Україні.

на чолі з республіканцями ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, але не Україні. Республіканці в Сенаті заявили, що відхилять додатковий законопроєкт про витрати, якщо до нього не буде включено допомогу на посилення безпеки кордону через різке збільшення числа недокументованих мігрантів та зростання рівня наркоманії, через фентаніл .

заявили, що відхилять додатковий законопроєкт про витрати, якщо до нього не буде включено допомогу на посилення безпеки кордону через різке збільшення числа недокументованих мігрантів та зростання рівня наркоманії, через . Сенат США 7 листопада не підтримав законопроєкт Палати представників про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, що не передбачає допомоги Україні,

Конгрес США затвердив 113 мільярдів доларів для України після початку широкомасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року. Ці кошти вже майже вичерпані.

затвердив 113 мільярдів доларів для України після початку широкомасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року. Ці кошти вже майже вичерпані. «Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну», – сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами та лідерами Палати представників у вересні 2023 року.

Які заяви прозвучали ?

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер закликав колег від обох партій працювати над законопроєктом щодо допомоги Україні і не ставити умов на партійній основі.

Найгірше, що ми можемо зробити зараз, це до такого двопартійного питання, як допомога Україні, ставити умови одної партії

«Переважно демократи та республіканці згодні з тим, що ми повинні допомогти Україні – включно з моїм другом, лідером республіканців. Тож я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом дійти згоди щодо пакета допомоги.

Найгірше, що ми можемо зробити зараз, це до такого двопартійного питання, як допомога Україні, ставити умови одної партії, які мають мало шансів стати законом. На жаль, це те, що цілком може відбуватися прямо зараз, тому що найбільшою перешкодою у законопроєкті про національну безпеку є те, що деякі республіканці, лише деякі, наполягають на партійній прикордонній політиці як умові, щоб допомоги Україні»

Сенаторка Петті Мюррей, яка очолює Комітет Сенату з асигнувань, сказала, що Сенат має ухвалити закон про фінансування, який включає допомогу у сфері безпеки для України та Ізраїлю, гуманітарну допомогу та допомогу союзникам США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Ми не можемо говорити світові, що Америка підтримує лише деяких своїх союзників час від часу», – вважає Мюррей.

Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив, що він «впевнений та оптимістичний» щодо ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування України та Ізраїлю до Нового року.

Я оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити

«Думаю, що все це з’ясується найближчими днями, – сказав спікер журналістам 27–го листопада, перебуваючи у штаті Флорида. – Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити».

За словами Джонсона, допомога Ізраїлю є «головним пріоритетом» для США, а допомогу Україні він назвав «ще одним пріоритетом».

При цьому, щоб ухвалити додаткове фінансування для цих країн, зазначив спікер, законодавці від обох партій мають погодитися на виділення коштів для захисту американських кордонів, як цього домагаються республіканці.

«Україна є ще одним пріоритетом. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем по Європі. І ми розуміємо необхідність сприяння цьому. Наша позиція – якщо ми хочемо надати додаткову допомогу Україні, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то ми також повинні працювати над зміною нашої власної прикордонної політики. І з цього приводу зараз ведеться багато серйозних переговорів. Я думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі мають рухатися разом, ми маємо зобов'язання про це перед американським народом. Це те, чого вони від нас вимагають», – заявив спікер Палати представників США.

Найбільшою перешкодою на шляху допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню є відмова демократів вирішити кризу на південному кордоні

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконелл, який традиційно підтримував виділення допомоги Україні, в оприлюдненій у 28 листопада заяві також наголосив, що фінансування Україні та Ізраїлю залежить від підтримки пункту про фінансування американських кордонів.

«Лідер Демократичної партії назвав заходи безпеки на кордоні «найбільшою перешкодою» для ухвалення додаткової допомоги з національної безпеки.

В одному він має рацію, найбільшою перешкодою на шляху термінових ресурсів для допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню є відмова демократів вирішити кризу на південному кордоні… Чим швидше наші колеги визнають це, тим швидше Сенат зможе почати розгляд цієї невідкладної справи»

Що буде?

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав слова президента України Володимира Зеленського, які він сказав у США під час зустрічі із сенаторами і керівниками Палати представників: «Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну».

Для Заходу, наголошує Шумер, програш України означатиме продовження і розширення війни у багатьох частинах світу.

Якщо Путін переможе, це надасть йому сміливості. Якщо Україна впаде, Путін буде йти далі

«Давайте будемо чесними: якщо Путін переможе, це надасть йому сміливості. Якщо Україна впаде, Путін буде йти далі. Авторитарний вплив Росії буде розширюватися. Інші автократії можуть підбадьоритися, а демократія в усьому світі може занепасти.

Історія буде суворою до тих, хто дозволив партійній політиці стати на заваді захисту демократії. Ніщо не зробить щасливішим Путіна, Сі та іранський режим, ніж побачити, як Сполучені Штати лишають демократичного партнера у скрутний час»

«Я хочу чітко пояснити, що допомога Ізраїлю, Україні, гуманітарна допомога цивільним особам у Газі та Індо-Тихоокеанському регіоні пов’язані між собою та вимагають двопартійної співпраці. У нас немає розкоші вибирати виклики національній безпеці», – сказав Шумер.

За словами лідера сенатської більшості, найближчими днями у Сенаті планується конфіденційний брифінг для всіх сенаторів щодо ситуації в Україні, «щоб ми могли отримати останню інформацію про ситуацію на полі бою та зрозуміти величезну важливість ухвалення чергового пакету допомоги».

Шумер повідомив, що має намір представити у Сенаті президентський пакет з національної безпеки у тиждень, що починається 4 грудня.