Армія РФ зменшила застосування авіації, але збільшила піхотні штурми на Авдіївському напрямку – Штупун 

Російські війська зменшують використання фронтової авіації на Авдіївському напрямку, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Олександр Штупун, речник Сил оборони Таврійського напрямку.

За його словами, Збройні сили України знищили вісім штурмовиків Су-25 російської армії з 10 жовтня (російська сторона про втрати у техніці не повідомляє – ред.), і це змусило відвести авіацію за межі досяжності української протиповітряної оборони. Натомість для ударів по прифронтовій території російська армія застосовує керовані авіаційні бомби, каже Штупун.

«Вони (російські війська – ред.) зменшили кількість фронтової авіації, саме Су-25 штурмовиків дозвукових, яких з 10 жовтня ми збили вісім одиниць. Також ворог зменшив кількість застосування гелікоптерів, зокрема Ка-52 і Мі-24. А б’є саме здалеку керованими авіаційними бомбами з-за меж тієї ділянки, куди дістає наша ППО», – каже Штупун.

Речник Таврійського напрямку також зазначив, що російські війська натомість активізували штурмові піхотні операції.

«Вони активізували наземні піхотні атаки, місцями застосовують бронетехніку. І роблять ставку на піхоту. Тому що людський ресурс в окупантів досить потужний», – додав Штупун.

У Генштабі ЗСУ визнають, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, але кажуть, що військові «стійко тримають оборону».

Днями американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області.

Британська розвідка каже, що з початку жовтня російські війська просунулися на лінії фронту в районі Авдіївки, наблизившись до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили займають одну з основних оборонних позицій. Попри скромність наступу, цей прогрес, зазначає британська сторона, є одним із найбільших досягнень армії РФ із весни поточного року.