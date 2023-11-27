ISW із посиланням на дані РФ заявляє про просування російських сил в районі Авдіївки

Американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони пише у своєму черговому огляді, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області.

Аналітики кажуть, що геолокаційні дані від 26 листопада вказують не те, що російські війська несуттєво просунулися на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

Кадри, як стверджує ISW, свідчать, що російська бронетехніка атакувала українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

ISW поки не знайшло візуального підтвердження російських тверджень про захоплення всієї промзони біля залізничної станції Ясинувата.

Водночас аналітики з посиланням на деякі дані від російських блогерів, які пишуть про війну, вказує, що «наступ РФ за останній тиждень не загрожує безпосередньо українським силам і здебільшого не впливає на зусилля Росії захопити Авдіївку, а просто розширює лінію фронту».

26 листопада українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ. У Генштабі визнають, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Повідомлялося, що атаки військ РФ були безуспішними південніше Авдіївки.