Просування в районі Авдіївки є одним із найбільших досягнень сил РФ на фронті з весни – британська розвідка

За останні дні російські війська здійснили подальше, хоч і незначне, але просування в районі Авдіївки Донецької області, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«З початку жовтня 2023 року на цій ділянці російські війська просунули лінію фронту на 2 км. Попри скромність наступу, цей прогрес, ймовірно, є одним із найбільших досягнень Росії з весни 2023 року. Це коштувало залученим підрозділам тисяч жертв. Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили займають одну з основних оборонних позицій», – йдеться в повідомленні британської розвідки.

За даними британської сторони, Україна водночас продовжує контролювати коридор території довкола у приблизно сім кілометрів, через який здійснюється забезпечення міста.

Напередодні американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області. Українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ.

У Генштабі ЗСУ визнають, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, але кажуть, що «воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат».