Безугла VS Залужний: політичні наслідки

1 Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Київ наразі не реагував 17840 views

2 Негода на Одещині: 179 населених пунктів залишилися без світла, є перекриття руху на двох трасах 7470 views

3 З України у Росію продовжується постачання запчастин для літаків та гелікоптерів – розслідувачі 6985 views

4 ДПСУ: в Польщі завтра розпочнеться цілодобове блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» 4866 views

5 Через масовану атаку дронів 25 листопада постраждав головний собор УГКЦ у Києві 4511 views

6 Данілов розповів, кого із військових вирішили відправити на дембель 3625 views

7 Британська розвідка: Росія перемістила системи С-400 з Калінінграда в Україну 3343 views

8 У Мурманській області РФ запровадили режим підвищеної готовності через мігрантів, які хочуть потрапити у Фінляндію 2797 views

9 Завербований під час окупації, завдання почав виконувати нещодавно: на Чернігівщині затримали агента ФСБ 2385 views