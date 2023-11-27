Безугла VS Залужний: політичні наслідки

- Російські війська захопили частину промзони в Авдіївці, пише Інститут вивчення війни. Бої вже тривають у «промці»: чому і як армії РФ вдається просуватися вперед? Як діють російські військові і кого відправляють вперед? Британська розвідка пише, що через наступ на Авдіївку Росія за останні шість тижнів зазнала, імовірно, найбільших втрат особового складу армії за всю війну в Україні.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла написала, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану ведення війни на наступний рік, а тому військове керівництво України «має піти». Депутатка Безугла є заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Її допис спричинив шквал реакції в соцмережах. Джерела Радіо Свобода у «Слузі народу» кажуть, є ініціатива кількох депутатів виключити Безуглу із фракції. Офіційно ж фракція інцидент не коментувала. Реакція і політичні наслідки.
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