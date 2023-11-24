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«Руйнування перевищили за масштабами Бахмут»: Барабаш щодо ситуації в Авдіївці

Руйнування в Авдіївці «перевищили за масштабами Бахмут», розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш
Руйнування в Авдіївці «перевищили за масштабами Бахмут», розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш

Руйнування в Авдіївці «перевищили за масштабами Бахмут», розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

«На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар’їнки. Нагадаю, що Мар’їнка – це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього», – поінформував Барабаш.

За його словами, «щодня ворог б’є по місту ствольною артилерією, завдаючи десятки масованих обстрілів».

«Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту», – окреслив ситуацію начальник Авдіївської МВА.

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Авдіївка. Один день оборони міста очима воєнкора Радіо Свобода (фотосвідчення)

Російська армія продовжує штурмувати Авдіївку, намагаючись оточити місто. ЗСУ активно обороняються попри те, що російська армія кидає на штурм великі сили.

Барабаш зазначив, що «якщо говорити про удари по позиціях, то мова може йти й про сотні – наразі ж ворог спрямовує дійсно великі сили, щоб взяти Авдіївку».

Раніше, 23 листопада, війська РФ почали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.

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