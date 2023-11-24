«Руйнування перевищили за масштабами Бахмут»: Барабаш щодо ситуації в Авдіївці

Руйнування в Авдіївці «перевищили за масштабами Бахмут», розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

«На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар’їнки. Нагадаю, що Мар’їнка – це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього», – поінформував Барабаш.

За його словами, «щодня ворог б’є по місту ствольною артилерією, завдаючи десятки масованих обстрілів».

«Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту», – окреслив ситуацію начальник Авдіївської МВА.

Барабаш зазначив, що «якщо говорити про удари по позиціях, то мова може йти й про сотні – наразі ж ворог спрямовує дійсно великі сили, щоб взяти Авдіївку».

Раніше, 23 листопада, війська РФ почали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.

Також аналітики повідомляли про те, що сили агресора проломили оборону ЗСУ у промзоні на південному сході Авдіївки – у місці, де українська армія зміцнювала фортифікації з 2014 року.

Крім того, в ISW зазначили, що армія Росії зосереджує нові сили в Красногорівці на північ від міста, готуючись завдати нового потужного удару по гарнізону в Авдіївці.