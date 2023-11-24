Росія посилили тиск під Бахмутом: штурмує Кліщіївку

У ніч проти 24 листопада проєкт DeepState повідомив про просування армії Росії під Кліщіївкою – це село на південний захід від Бахмута, звільнене ЗСУ у вересні цього року після місяців завзятих боїв.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Судячи з карти проєкту, агресор впритул підійшов до його околиць. Раніше аналітики DeepState вже зауважували просування загарбників на південь від Бахмуту – біля Кліщіївки та Андріївки, ще одного звільненого у вересні села.

Про активізацію Росії на Бахмутському напрямку командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив близько тижня тому – це почалося невдовзі після початку штурмів армії Росії Авдіївки Донецької області.

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Лише за 23 листопада війська РФ, за даними Генштабу, атакували на напрямку 11 разів. ЗСУ перед контратакою Росії билися за залізницю на схід від Кліщіївки – там вимальовувалась можливість напівоточення угруповання російських сил у самому Бахмуті.

Головні питання випуску:

Чи може армія Росії захопити Кліщіївку під Бахмутом – фактично стерту з лиця землі після попередніх боїв?

Що дозволяє Росії йти вперед у цьому напрямі?

І як ЗСУ зупинити агресора?