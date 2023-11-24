Ігнат розповів, які види ракет Росія тримає у Криму

В окупованому Криму Росія тримає окремі тип ракет, але окрім високоточних, «вона може застосовувати й інші типи для обстрілів України з різних регіонів», зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«У Криму окремі типи ракет – це «Онікси», це «Калібри». Ясно, що «Калібри» будуть знаходитись на кораблях десь ближче до Криму. І це озброєння, яке є, призначене для берегових ракетних комплексів. А от ті ракети власне, що по всій території Росії десь з різних напрямків нам загрожують – це авіаційні Х-101, Х-555, «Кинжали», не забувайте, в них є, а також «Іскандери» обох типів», – зазначив Ігнат.

За його спостереженнями, «вже кілька місяців немає таких обстрілів, які були влітку».

«Якщо в підсумку рахувати понад 100 ракет кожного літнього місяця Росія приблизно використовувала, як ми підраховували, вже в осінні місяці таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо Х-59, Х-31, але ж теж є «Іскандер М», «Іскандер К». Якщо промоніторити ті дані, що дає Генеральний штаб, що даємо ми, можна подивитись, що кілька десятків за місяць все одно використовується (Росією – ред.)», – повідомив Ігнат.

Він нагадав, що «Росія може виготовляти близько 100 ракет на місяць, тож наразі близько 900 високоточних далекобійних ракет має РФ, окрім авіаційних ракет Х-59, Х-31, Х-35, «Онікс», С-300 та ін».

Минулого тижня речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.