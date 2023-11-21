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Ігнат: окремі українські пілоти в Данії навчаються на F-16 у повітрі

За словами Юрія Ігната, кількість таких пілотів може збільшуватися щотижня
За словами Юрія Ігната, кількість таких пілотів може збільшуватися щотижня

Речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Як він заявив на брифінгу в медіацентрі «Укрінформ», наразі в Данії українські пілоти вже тренуються в повітрі.

«Деякі пілоти, зокрема, в Данії, проходять підготовку в повітрі з інструкторами саме на літаку F-16. Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором», – сказав Ігнат.

За словами речника, кількість таких пілотів може збільшуватися щотижня.

«Наступний етап – самостійні польоти. І тоді вже, відповідно, польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку», – додав він.

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Ігнат зазначив, що, окрім Данії, навчання пілотів і наземного персоналу також проходять у Сполучених Штатах і Великій Британії. Також пілоти, які чекають на навчання за кордоном, можуть проходити навчання та займатися на симуляторах в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада заявив, що тренування українських пілотів на F-16 поки що є «мінімальними», а всіх пілотів відправити на навчання на Захід є неможливо.

У Румунії, на авіабазі Фетешті приблизно за 150 кілометрів від Бухареста, 13 листопада відкрився тренувальний центр для пілотів винищувальної авіації. На ньому військові навчатимуться пілотування американськими винищувачами F-16. Навчання українських пілотів раніше вже почали Сполучені Штати та Данія. Данія повідомила про це у серпні, США – наприкінці жовтня.

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