Ігнат: окремі українські пілоти в Данії навчаються на F-16 у повітрі

Речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Як він заявив на брифінгу в медіацентрі «Укрінформ», наразі в Данії українські пілоти вже тренуються в повітрі.

«Деякі пілоти, зокрема, в Данії, проходять підготовку в повітрі з інструкторами саме на літаку F-16. Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором», – сказав Ігнат.

За словами речника, кількість таких пілотів може збільшуватися щотижня.

«Наступний етап – самостійні польоти. І тоді вже, відповідно, польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку», – додав він.

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Ігнат зазначив, що, окрім Данії, навчання пілотів і наземного персоналу також проходять у Сполучених Штатах і Великій Британії. Також пілоти, які чекають на навчання за кордоном, можуть проходити навчання та займатися на симуляторах в Україні.