Ігнат: окремі українські пілоти в Данії навчаються на F-16 у повітрі

Речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат розповів про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Як він заявив на брифінгу в медіацентрі «Укрінформ», наразі в Данії українські пілоти вже тренуються в повітрі.
«Деякі пілоти, зокрема, в Данії, проходять підготовку в повітрі з інструкторами саме на літаку F-16. Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором», – сказав Ігнат.
За словами речника, кількість таких пілотів може збільшуватися щотижня.
«Наступний етап – самостійні польоти. І тоді вже, відповідно, польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку», – додав він.
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Ігнат зазначив, що, окрім Данії, навчання пілотів і наземного персоналу також проходять у Сполучених Штатах і Великій Британії. Також пілоти, які чекають на навчання за кордоном, можуть проходити навчання та займатися на симуляторах в Україні.
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада заявив, що тренування українських пілотів на F-16 поки що є «мінімальними», а всіх пілотів відправити на навчання на Захід є неможливо.
У Румунії, на авіабазі Фетешті приблизно за 150 кілометрів від Бухареста, 13 листопада відкрився тренувальний центр для пілотів винищувальної авіації. На ньому військові навчатимуться пілотування американськими винищувачами F-16. Навчання українських пілотів раніше вже почали Сполучені Штати та Данія. Данія повідомила про це у серпні, США – наприкінці жовтня.
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