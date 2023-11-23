ВМС навели дані про кораблі РФ у трьох морях: носії «Калібрів» відсутні

Станом на ранок 23 листопада в Чорному морі на чергуванні перебувають два російські кораблі, в Азовському морі – один, ще один – у Середземному морі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Носії крилатих ракет «Калібр» відсутні, свідчать дані ВМС.

Минулого тижня речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.