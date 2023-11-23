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ВМС навели дані про кораблі РФ у трьох морях: носії «Калібрів» відсутні

Загалом на чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, свідчать дані ВМС
Загалом на чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, свідчать дані ВМС

Станом на ранок 23 листопада в Чорному морі на чергуванні перебувають два російські кораблі, в Азовському морі – один, ще один – у Середземному морі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Носії крилатих ракет «Калібр» відсутні, свідчать дані ВМС.

Минулого тижня речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.

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