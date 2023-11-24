Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на Берислав, поранений чоловік – ОВА

Російські війська атакували Берислав із дрона, заявила Херсонська обласна військова адміністрація 24 листопада.

«Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у пораненого виявили вибухову травму, поранення ноги та перелом руки.

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Його доставили до лікарні для надання допомоги.

Напередодні російські війська також із безпілотника атакували велосипедиста в Бериславі, він загинув.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.