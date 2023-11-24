«Пряме влучання снаряда». Війська РФ обстріляли дитячу бібліотеку в Херсоні – ОВА

Російські військові вранці 24 листопада вдарили по дитячій бібліотеці в Херсоні, люди при цьому не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Дитяча бібліотека. Шоста ранку. Пряме влучання снаряда. Варвари знищили херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів і їхніх батьків», – написав Прокудін у телеграмі.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що внаслідок чергового удару російських військ по Херсону в одному з мікрорайонів за різними адресами спалахнуло одразу декілька пожеж: горіли житловий будинок, автомобіль і господарча споруда.

«Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося неодноразово повертатись до гасіння, але всі пожежі ліквідували», – додали в МВС.

12 листопада місцева влада повідомила, що внаслідок російського удару в Херсоні була суттєво пошкоджена обласна бібліотека імені Гончара.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.