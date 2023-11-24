Три людини загинули, 11 поранені на Херсонщині через російські обстріли за добу – ОВА

Троє людей загинули, ще 11, зокрема двоє дітей – зазнали поранення минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 24 листопада.

«За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА й авіації. По місту Херсон ворог випустив 91 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – написав він у телеграмі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.