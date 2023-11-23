Війська РФ з безпілотника атакували велосипедиста в Бериславі, він загинув – ОВА

Російські війська з безпілотника атакували велосипедиста в Бериславі, він загинув, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія вбила літнього жителя Берислава. Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

Раніше місцева влада повідомила, що через російський обстріл передмістя Херсона поранень зазнала 51-річна жінка.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.