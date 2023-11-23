Через російський обстріл передмістя Херсона поранена людина – Мрочко

Через російський обстріл передмістя Херсона поранена людина, повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Армія РФ обстріляла передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала 51-річна жінка. Наразі вона ушпиталена з вибуховою травмою та осколковим пораненням ноги», – написав він у телеграмі.



За його даними, на момент обстрілу постраждала перебувала у приміщенні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.