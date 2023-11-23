Війська РФ вночі обстріляли об’єкт інфраструктури в Кривому Розі, поранили цивільного у Херсоні – влада

Російські війська у ніч на 23 листопада спрямували ракету на об’єкт інфраструктури в Кривому Розі, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Близько півночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об’єкт інфраструктури. Минулося без загиблих і постраждалих. По Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, агресор цілив з важкої артилерії. Люди неушкоджені», – написав Лисак у телеграмі вранці 23 листопада.

Водночас голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про поранення цивільного чоловіка внаслідок російських обстрілів міста.

«Близько 1-ої години армія РФ обстріляла житлові квартали Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 45-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова і акубаротравма. Травмованому надана медична допомога», – напимав Мрочко у телеграмі.

За його словами, також під час обстрілу була пошкоджена квартира чоловіка.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.