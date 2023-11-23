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МВС: російська артилерія вдарила по Чорнобаївці на Херсонщині, є загиблі і поранені

Також через обстріл пошкоджені понад 60 житлових будинків та господарських споруд. Фото ілюстративне
Також через обстріл пошкоджені понад 60 житлових будинків та господарських споруд. Фото ілюстративне

Російська артилерія завдала удару по Чорнобаївці на Херсонщині – загинули три людини, ще пʼятеро поранені, повідомив міністр внутрішніх справа Ігор Клименко.

«Ворог здійснив потужний артилерійський обстріл Чорнобаївки на Херсонщині. Троє загиблих. Пʼятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав він у телеграмі.

За його словами, також через обстріл пошкоджені понад 60 житлових будинків та господарських споруд.

Раніше сьогодні місцева влада повідомила, щоросійські війська з безпілотника атакували велосипедиста в Бериславі, він загинув.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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