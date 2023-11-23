МВС: російська артилерія вдарила по Чорнобаївці на Херсонщині, є загиблі і поранені

Російська артилерія завдала удару по Чорнобаївці на Херсонщині – загинули три людини, ще пʼятеро поранені, повідомив міністр внутрішніх справа Ігор Клименко.



«Ворог здійснив потужний артилерійський обстріл Чорнобаївки на Херсонщині. Троє загиблих. Пʼятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав він у телеграмі.

За його словами, також через обстріл пошкоджені понад 60 житлових будинків та господарських споруд.

Раніше сьогодні місцева влада повідомила, щоросійські війська з безпілотника атакували велосипедиста в Бериславі, він загинув.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.