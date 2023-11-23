Прокудін: двоє дітей поранені через російський обстріл Херсона

Двоє дітей постраждали через обстріл Херсона російськими військами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 23 листопада.

«До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес», – заявив він.

За словами Прокудіна, діти зараз отримують необхідну медичну допомогу.

Читайте також: МВС: російська артилерія вдарила по Чорнобаївці на Херсонщині, є загиблі і поранені

Як додає Офіс генерального прокурора, діти постраждали через артилерійський обстріл Херсона близько 16:35 у четвер. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема, обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.