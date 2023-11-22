Місцева влада повідомила про обстріл Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць», – написав він у телеграмі.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через російські атаки минулої доби загинула людина, ще семеро поранені. За його даними, війська РФ здійснили 115 обстрілів, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, реактивної системи залпового вогню «Град», танків, БПЛА та авіації.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.