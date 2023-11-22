У Харкові перейменували залізничну станцію і низку вулиць, назви яких були пов’язані з РФ

Залізнична станція «Харків-Балашовський» тепер називатиметься «Харків-Слобідський», вирішила у середу на позачерговій сесії Харківська міська рада.

«Відтепер станція носитиме назву «Харків-Слобідський», – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Іншим рішенням харківські депутати перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками. Зокрема проспекту Героїв Сталінграда повернули стару назву – проспект Байрона, вул. Мінську назвали на честь загиблого під час бойових дій адвоката Дмитра Антоненка, а вул. Адигейську – на честь військового медика Євгена Храпка. Крім того, пров. Росинського став пров. Пилипа Орлика, вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок – пров. Щедрика.

Найбільша кількість перейменувань – в Основ’янському районі Харкова.

Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації, повідомили у міськраді.

Перейменування провели на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».