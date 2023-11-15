У Києві знесли пам’ятник російському поету Пушкіну

У Києві у середу комунальні служби здійснили демонтаж пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну, повідомили у фейсбуці депутат Київради Дмитро Білоцерковець та громадський активіст Олег Слабоспицький.

Згідно з повідомленнями, скульптуру Пушкіна зняли з постаменту з допомогою крану та завантажили у машину. Куди перемістили пам’ятник – наразі невідомо.

Столична влада не анонсувала демонтаж.

10 листопада стало відомо, що уряд вирішив вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Йшлося про його скульптуру на проспекті Берестейському у Києві, а також пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі.

До переліку потрапили й інші об’єкти на честь російських і радянських діячів, як от пам’ятник більшовицькому ватажку Миколі Щорсу у Києві, могила генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор «Железняков» на вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською. А ще пам’ятник князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову – в Ізмаїлі, адміралу Ушакову – в Херсоні, «Україна – визволителям» – в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» – в Луганську.

У березні Верховна Рада заборонила давати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україні змінюють назви населених пунктів, вулиць, скверів та парків, а також демонтовують пам’ятники та меморіальні дошки, які мають стосунок до РФ чи Радянського Союзу.

В Україні діють закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».