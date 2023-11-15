Київ: на станції метро «Вокзальна» почали маскувати комуністичну символіку

На станції київського метро «Вокзальна» почали маскувати декоративні щити із комуністичною символікою – про це повідомила Київська міська державна адміністрація 15 листопада.

Йдеться про рельєфні елементи, на яких зображені «більшовицькі вожді, серп і молот» та інші комуністичні символи. Їх закрили спеціальними дерев’яними щитами, заявляє КМДА з посиланням на Київський метрополітен.

«Станція «Вокзальна» є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки», – зазначають у КМДА.

Там додають, що метрополітен направив необхідні листи та звернення щодо дозволу на демонтаж щитів у середній залі станції «Вокзальна». Доки триває узгодження, їх тимчасово замаскували.

У травні в застосунку «Київ цифровий» відбулося голосування щодо заміни бюстів російських літераторів та науковців.

З початком російського повномасштабного вторгнення влада Києва пожвавила процес вилучення символів і назв, пов’язаних із РФ та заміни радянських і російських топонімів на об’єктах міста.