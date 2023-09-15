У КМДА показали, як з обеліска «Місто-герой Київ» прибирають радянські елементи (фото)

У Київміськадміністрації повідомили, що на Галицькій площі (колишня назва – Площа Перемоги) у Києві завершується демонтаж елементів з радянського обеліска на честь міста-героя Києва.

«Декомунізація в дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі. Далі буде», написала у фейсбуці заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За даними КМДА, під час робіт з демонтажу прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис «1941» на «1939» – рік, коли почалася Друга світова війна.

Обеліск «Місто-герой Київ» увійшов до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну процес декомунізації в столиці пожвавився.