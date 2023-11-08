У Львові демонтували скульптуру, встановлену на честь радянської космонавтки і нинішньої депутатки Держдуми Росії

У Львові демонтували скульптурну композицію «Космонавтика», яка була встановлена у 1983 році на честь космонавтки СРСР Валентини Терешкової, яка сьогодні є депутаткою Держдуми Росії і у 2014 році підтримала анексію Криму.

Цю скульптуру авторства львівського скульптора Романа Романовича та архітектора Анатолія Шокура громадські активісти вимагали знести ще у 2015 році. Але Львівська міськрада відповідала, що композиція фахово створена і не несе ідеологічного навантаження, а тому не підпадає під декомунізацію.

Композиція складалась з променів зірок, на яких немов піднімається космонавтка – людина у скафандрі. Її у радянський час встановили у сквері на тодішній вулиці Терешкової, яка у 1991 році перейменована на Виговського.

Однак цього разу громадські активісти домоглись знесення радянського пам’ятника.

Скульптурна композиція «Космонавтика» поповнить збірку музею «Територія терору».

До кінця року на Львівщині не буде жодного пам’ятника з радянською символікою, який прославляє СРСР, це обіцяє робоча група з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації.