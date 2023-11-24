Обстріл Чорнобаївки міг статися через анонс похорону військового – ОВА звернулася до правоохоронців

У Херсонській обласній військовій адміністрації не виключають, що російський обстріл села Чорнобаївка касетними боєприпасами міг відбутися через публікацію анонсу прощання із загиблим військовим сільською радою, заявив в ефірі Радіо.Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.

За його словами, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до правоохоронців, щоб розслідувати цей інцидент.

Толоконніков додав, що представники ОВА звернулися до правоохоронців ще в переддень удару, через це в процедуру прощання внесли зміни.

«Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому – це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді (анонс похорону) ще до обстрілу. Тому що таке не можна було робити. І наступного дня, як підтвердження того, що таке не можна робити, був обстріл Чорнобаївки. У тому числі повідомлені правоохоронні органи, прокуратура, СБУ щодо цього випадку», – заявив речник голови ОВА.

Водночас, за його словами, обстріл був здійснений не по тому місцю, де відбувся похорон. В ОВА не можуть точно стверджувати, чи пов’язана публікація анонсу прощання з атакою сил РФ, проте і не відкидають такої версії.

«Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід (поховання). Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно. 12:00 – там (в анонсі –ред.), 12:15 – почався обстріл. Ми не можемо не бачити очевидного», – сказав речник Херсонської ОВА.

23 листопада сили РФ завдали удару по Чорнобаївці на Херсонщині – загинули три людини, щонайменше п’ятеро поранені, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Місцевий телеграм-канал «Херсон. Війна без фейків» опублікував скріншот анонсу прощання із загиблим військовим Артемом Базановим від сільської ради Чорнобаївки, який на сторінці ради спочатку опублікували, а потім нібито видалили. У повідомленні був зазначений час події – 12:00.

Двоє поранених у Чорнобаївці перебувають у тяжкому стані, повідомив Толоконніков. За його даними, внаслідок обстрілу пошкоджено шість десятків житлових будинків і господарських споруд.