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У Києві перейменували низку об’єктів, назви яких були пов’язані з РФ та радянською ідеологією

Цього разу зміни головним чином зачепили столичні бібліотеки (фото ілюстративне)
Цього разу зміни головним чином зачепили столичні бібліотеки (фото ілюстративне)

У Києві в продовження процесу перейменування об’єктів, назви яких пов’язані з російською та радянською ідеологією, десять бібліотек отримали нові назви, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на рішення столичних депутатів.

Згідно з повідомленням, нові назви отримали бібліотеки, які раніше називалися на честь Пушкіна, Салтикова-Щедріна, Анни Ахматової тощо.

Крім того, комунальний мистецький навчальний заклад Печерського району «Дитяча музична школа №4 ім. Д. Д. Шостаковича» позбувся ім’я російського композитора.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україні змінюють назви об’єктів, населених пунктів, вулиць, скверів та парків, а також демонтують пам’ятники та меморіальні дошки, які мають стосунок до РФ чи Радянського Союзу.

У березні Верховна Рада також заборонила давати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.

В Україні діють закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

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