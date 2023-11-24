Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

СБУ: депутату сільради на Херсонщині загрожує довічне ув’язнення за держзраду

Офіс генпрокурора зазначає, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявили видані Росією документи (фото оприлюднене СБУ)
Офіс генпрокурора зазначає, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявили видані Росією документи (фото оприлюднене СБУ)

Депутата однієї з селищних рад Херсонської області затримали за підозрою в державній зраді та колабораційній діяльності – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 24 листопада.

За даними СБУ, чоловік входив до нині забороненої «Партії регіонів» і перейшов на бік російських військ після окупації його громади. Зокрема, він повідомляв окупантам про місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

«Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами», – стверджує відомство.

Читайте також: СБУ: до 12 років за ґратами засуджений коригувальник, який наводив ракети РФ на Слов’янськ

Правоохоронці додають, що депутата призначили до окупаційної адміністрації. Як уточнює Офіс генпрокурора, у серпні 2022 року він став «головним спеціалістом» у незаконно створеній «Станіславській військово-цивільної адміністрації Білозерського муніципального округу».

«Приймав та опрацьовував заяви місцевого населення на отримання «соцзабезпечення» та «гуманітарної допомоги» від окупаційної адміністрації, розглядав звернення громадян в освітній сфері, збирав персональні дані», – перераховує ОГП.

СБУ стверджує, що підозрюваний також брав участь у викраденні місцевих жителів, які чинили спротив окупації, та чергував на російських блокпостах.

Читайте також: У Херсоні оголосили підозру жінці, яка під час окупації міста впроваджувала «стандарти освіти» РФ – СБУ

«Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його», – додає Служба.

Офіс генпрокурора зазначає, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявили видані Росією документи – паспорт та водійське посвідчення.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Його взяли під варту без права внесення застави.

Імені затриманого правоохоронці не розголошують, його позиція щодо звинувачень невідома. Згідно з Конституцією, особа вважається невинуватою, доки її провина не доведена в суді.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини у листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG