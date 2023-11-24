СБУ: депутату сільради на Херсонщині загрожує довічне ув’язнення за держзраду

Депутата однієї з селищних рад Херсонської області затримали за підозрою в державній зраді та колабораційній діяльності – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 24 листопада.

За даними СБУ, чоловік входив до нині забороненої «Партії регіонів» і перейшов на бік російських військ після окупації його громади. Зокрема, він повідомляв окупантам про місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

«Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами», – стверджує відомство.

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Правоохоронці додають, що депутата призначили до окупаційної адміністрації. Як уточнює Офіс генпрокурора, у серпні 2022 року він став «головним спеціалістом» у незаконно створеній «Станіславській військово-цивільної адміністрації Білозерського муніципального округу».

«Приймав та опрацьовував заяви місцевого населення на отримання «соцзабезпечення» та «гуманітарної допомоги» від окупаційної адміністрації, розглядав звернення громадян в освітній сфері, збирав персональні дані», – перераховує ОГП.

СБУ стверджує, що підозрюваний також брав участь у викраденні місцевих жителів, які чинили спротив окупації, та чергував на російських блокпостах.

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«Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його», – додає Служба.

Офіс генпрокурора зазначає, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявили видані Росією документи – паспорт та водійське посвідчення.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Його взяли під варту без права внесення застави.

Імені затриманого правоохоронці не розголошують, його позиція щодо звинувачень невідома. Згідно з Конституцією, особа вважається невинуватою, доки її провина не доведена в суді.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини у листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.