СБУ: до 12 років за ґратами засуджений коригувальник, який наводив ракети РФ на Слов’янськ

Служба безпеки України повідомила 23 листопада, що завдяки зібраній спецслужбою доказовій до 12 років ув’язнення був засуджений інформатор, який збирав розвідувальні дані про місця базування Сил оборони на Донеччині.

«Зловмисник намагався виявити і передати агресору локації підрозділів Збройних сил України, СБУ та Держприкордонслужби в районі Слов’янська. Найбільше його цікавили координати штабів, зосередження військової техніки та розташування складів із озброєнням українських захисників. Отриману інформацію він дистанційно передавав окупантам через їхніх «зв’язкових», – ідеться в повідомленні.

За даними СБУ, для передачі розвідувальних відомостей російський інформатор використовував голосові повідомлення в одному з популярних месенджерів. Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його у власному помешканні в Словʼянську Донецької області. У затриманого вилучений мобільний телефон, який «він використовував для надсилання повідомлень окупантам», вказує СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань).