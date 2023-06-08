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«Коригувала вогонь по місцях дислокації ЗСУ у Слов’янську» – місцевій жительці повідомили про підозру

Слов’янськ після чергових російських атак, 14 квітня 2023 року

Жительці Слов’янська, яка передавала представнику Росії дані про розташування українських підрозділів, повідомили про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 25 травня 2023 року жінка передавала представнику держави-агресора інформацію, яка стосувалася місць розташування підрозділів ЗСУ в Слов’янську. Для зв’язку вона використовувала месенджер «Telegram».

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Їй загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 8-ми до 12-ти років, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Слов’янськ регулярно зазнає російських обстрілів, гинуть люди.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними генерального прокурора Андрія Костіна, станом на лютий розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки.

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