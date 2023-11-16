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У Херсоні оголосили підозру жінці, яка під час окупації міста впроваджувала «стандарти освіти» РФ – СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу
Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу

Служба безпеки України повідомила про викриття у Херсоні жінки, яка під час окупації міста підтримала російських загарбників і очолила «канцелярію» у захопленому на той час місцевому виші.

«На цій «посаді» зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Сальдо щодо запровадження російських «стандартів» освіти в окупованій частині на півдні регіону. Для цього займалась «переформатуванням» документообігу в захопленому виші згідно з вимогами міносвіти РФ. Згодом фігурантка отримала російський паспорт та «голосувала за приєднання» Херсонщини до складу країни-агресора. Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів місцевої окупаційної адміністрації, де закликала херсонців підтримати загарбників у війні проти України», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що після звільнення Херсона жінка залишилась у Херсоні та «продовжила періодично «розганяти» ворожу інтернет-пропаганду».

Наразі жінці оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини у листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.

Напередодні СБУ повідомляла про затримання доцента університету, який коригував удари РФ по Харкову.

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