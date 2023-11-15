СБУ затримала доцента університету, який коригував удари РФ по Харкову

Служба безпеки повідомила про затримання у Харкові агента російської розвідки, який коригував ракетно-артилерійські удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі міста.

«Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що чоловіка затримали в його помешканні у Харкові та оголосили підозру про державну зраду.

«Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.