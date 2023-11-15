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СБУ затримала доцента університету, який коригував удари РФ по Харкову

Чоловікові оголосили підозру про державну зраду, йому загрожує довічне ув’язнення
Чоловікові оголосили підозру про державну зраду, йому загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки повідомила про затримання у Харкові агента російської розвідки, який коригував ракетно-артилерійські удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі міста.

«Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що чоловіка затримали в його помешканні у Харкові та оголосили підозру про державну зраду.

«Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

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