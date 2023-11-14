«Шпигував за аеродромами ЗСУ» – СБУ повідомила про затримання чергового інформатора ФСБ РФ

Служба безпеки повідомила про затримання ще одного інформатора ФСБ РФ, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.

«За даними слідства, зловмисник на початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами. Повернувшись в Україну у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ», – повідомили у СБУ.

У червні цього року СБУ заочно повідомила Лебедєву про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів на Миколаївщині – всього 13 фігурантів.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим. Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.