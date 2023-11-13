СБУ: затримано двох агентів РФ, які пильнували за наслідками «прильотів» по Києву та Черкасах

Служба безпеки повідомила про затримання двох осіб, які збирали розвіддані про дислокацію ЗСУ та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах.

«За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих «прильотів». Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості. Встановлено, що після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину РФ, який проживає в Києві», – розповіли у відомстві.

Повідомляється, що обох затримано і повідомлено про підозру.

«Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці. Згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас», – додали у СБУ.

Затриманим вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.