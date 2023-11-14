Суд взяв Дубінського під варту на 2 місяці

Державне бюро розслідувань повідомило, що суд взяв під варту народного депутата Олександра Дубінського, якому вчора було повідомлено про підозру у державній зраді.

«Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. ДБР у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями генерального штабу ЗС РФ та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України. За рішенням суду, депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми», – йдеться в повідомленні.

Сам Дубінський у Telegram зазначив, що перебуватиме під вартою до 12 січня 2024 року.

«Тобто це називається «новий рік у СІЗО» за те, що критикував владу», – сказав він.

13 листопада у Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Ввечері 13 листопада суд розпочав розгляд клопотання про обрання Олександру Дубінському запобіжного заходу. Судове засідання вирішили проводити в закритому режимі.

Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».