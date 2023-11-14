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Суд взяв Дубінського під варту на 2 місяці

Дубінський зазначив, що перебуватиме під вартою до 12 січня 2024 року
Дубінський зазначив, що перебуватиме під вартою до 12 січня 2024 року

Державне бюро розслідувань повідомило, що суд взяв під варту народного депутата Олександра Дубінського, якому вчора було повідомлено про підозру у державній зраді.

«Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. ДБР у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями генерального штабу ЗС РФ та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України. За рішенням суду, депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми», – йдеться в повідомленні.

Сам Дубінський у Telegram зазначив, що перебуватиме під вартою до 12 січня 2024 року.

«Тобто це називається «новий рік у СІЗО» за те, що критикував владу», – сказав він.

13 листопада у Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Ввечері 13 листопада суд розпочав розгляд клопотання про обрання Олександру Дубінському запобіжного заходу. Судове засідання вирішили проводити в закритому режимі.

Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».

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