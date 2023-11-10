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ДБР заявило про завершення розслідування щодо Дубінського

Справу буде направлено до суду після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами кримінального провадження.
Справу буде направлено до суду після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами кримінального провадження.

Державне бюро розслідувань (ДБР) заявляє про завершення розслідування щодо народного депутата, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Як повідомляє пресслужба відомства, правоохоронці встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він зазначив підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.

Крім того, за даними ДБР, депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся в Україну набагато раніше, ніж народний обранець.

Також ДБР має інформацію, що під час перебування за кордоном депутат двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію.

Справу буде направлено до суду після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами кримінального провадження.

У бюро не уточнюють прізвища депутата, проте, за даними медіа, йдеться про Олександра Дубінського.

У серпні стало відомо, що Дубінського підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування.

Після повідомлення про підозру Дубінський заявив, що «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».
Депутат також фігурантом ще однієї кримінальної справи. Його підозрюють в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Ввечері 3 листопада Дубінський заявив, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».

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