Дубінському повідомили про підозру в держзраді – СБУ

Чинний народний депутат за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, отримав підjзру в державній зраді, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)».

Основне завдання цієї організації, за даними СБУ, – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

«За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ. Так, за наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів», – повідомляють у відомстві.

Правоохоронці встановили, що що «фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України». Як приклад у СБУ наводять дані щодо розповсюдження фейків про нібито «втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США» у 2019 році.

Зокрема, для «розгону» проросійських наративів він брав участь у «відповідних пресконференціях», кажуть у СБУ.

Встановлено, що організацію заснував заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв, «агентурна мережа діяла в столиці України».

За даними слідства, крім народного депутата «до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон».

Також до агентурної мережі входив експрокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний «Птичка» і наразі переховується за кордоном. Під час проведення «інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим «обґрунтуванням» фейків на користь Кремля», зазначають у СБУ.

«Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду», – зазначили у відомстві.

На підставі зібраних доказів, генеральний прокурор України повідомив чинному народному депутату про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

«Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського ГРУ Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам РФ: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику», – уточнили в СБУ.

Вирішується питання щодо обрання чинному народному депутату запобіжного заходу.

«Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна», – підсумували у відомстві.

У СБУ прізвища депутата не називають, проте ЗМІ повідомляють, що йдеться про Олександра Дубінського.

Раніше, співробітники ДБР 1 листопада провели обшуки у народного депутата у справі про можливу організацію вивезення людини за кордон. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях».

Директору громадської організації також повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).



Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Раніше Олександру Дубінському вже повідомили про підозру у виїзді за кордон на основі неправдивих відомостей. Він назвав звинувачення проти себе спробою «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».