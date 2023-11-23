Прокуратура: 8 суддів із Криму заочно засудили за державну зраду

Український суд виніс вирок щодо вісьмох суддів, які після анексії Криму в 2014 році перейшли на роботу до створених Росії судових інстанцій Криму. Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Автономної Республіки Крим 23 листопада.

Згідно з повідомленням, вирок оголосили щодо підконтрольних Росії суддів Верховного суду Криму, голови та судді Сімферопольського районного суду Криму, суддів Євпаторійського та міського суду Феодосії, суддів Джанкойського районного суду.

«Засуджені здійснювали правосуддя на користь держави-окупанта, тим самим сприяючи становленню та зміцненню окупаційних органів на півострові», – йдеться у повідомленні Прокуратури АРК.

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Як заявили у відомстві, п’ятьох із обвинувачених суддів засудили до 12 років позбавлення волі, ще двох – до 13, один із них отримав 15 років за статтею «державна зрада». Наразі публічної реакції засуджених немає.

Раніше представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності та військові злочини, порушував права людини та вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.