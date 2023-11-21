Адвокат: російські силовики підкинули жителю Гурзуфа гранату під час обшуку

Співробітники російського Центру протидії екстремізму провели в Гурзуфі обшук без відповідної постанови, підкинули гранату, а також вибивали явку з повинною та вимагали в підозрюваного відмовитися від адвоката за згодою. Про це адвокат Олексій Ладін дізнався від свого підзахисного Юрія Бестрицького та подав до російських правоохоронних органів повідомлення про злочин, передає кореспондент проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його інформацією, 26 вересня до будинку, де проживав Бестрицький, без правових підстав проникли співробітники ЦПЕ і провели там обшук. Пізніше стало відомо, що силовики проводили оперативно-розшуковий захід «Обстеження будівель, споруд, ділянок місцевості та транспортних засобів» на підставі ухвали, виданої на іншу адресу.

Читайте також: В адвоката політв’язнів у Криму Ладіна хочуть відібрати ліцензію на діяльність

За даними адвоката, під час обшуку російські силовики підкинули в будинок гранату, попередньо вклавши її в руки кримчанину, коли він був закутий у кайданки. Потім, застосовуючи до нього заходи фізичного впливу та погрози щодо дружини, силовики змусили Бестрицького написати явку з повинною.

Надалі вони приходили до нього в СІЗО і вимагали, щоб він не відмовлявся від свідчень, але відмовився від послуг адвоката. У зв’язку з цим Ладін звернувся до правоохоронних органів, вимагаючи провести перевірку та порушити кримінальну справу проти осіб, які вчинили злочини щодо Юрія Бестрицького.

У серпні Представництво президента України в Криму повідомляло про 180 незаконно затриманих мешканців півострова. З них 117 – кримські татари.