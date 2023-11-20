Російський суд продовжив арешт фігурантам першої джанкойської групи справи «Хізб ут-Тахрір» Вілену Темер’янову, Енверу Крошу, Ренату Алієву, Едему Бекірову. Про це адвокатка Сафіє Шабанова повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За її словами, суд відмовився взяти до уваги заяву захисту про те, що розгляд справи добігає кінця і звинувачення вже висловило свою позицію. Тому, за словами Шабанової, підзахисні, вийшовши з-під варти, вже не зможуть впливати на слідство.

Суд продовжив арешт до 29 лютого 2024 року.

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Вранці 11 серпня 2022 року в Джанкої та Джанкойському районі Криму пройшли масові обшуки у кримськотатарських активістів. Адвокати не були допущені на слідчі дії, вони повідомили про точкове відключення ним мобільного зв’язку.

Шістьох чоловіків – Вілена Темер’янова, Енвера Кроша, Сеітяя Аббозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова та Ріната Алієва російські силовики затримали за звинуваченням в участі у «Хізб ут-Тахрір», забороненій у Росії.