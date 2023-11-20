МВС Росії оголосило в розшук українську співачку Джамалу – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук українську кримськотатарську співачку Джамалу (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова), пише російське видання «Медіазона» з посиланням на базу даних відомства.

Із бази розшуку МВС Росії випливає, що Джамалу оголосили в розшук за кримінальною статтею, якою саме – там не вказано.

Сама співачка ситуацію поки що не коментувала.

За даними «Медіазони», Джамалу оголосили у розшук у Росії в середині жовтня 2023 року за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію, і в листопаді російський суд ухвалив рішення про її заочний арешт.

У 2016 році Джамала перемогла на «Євробаченні» з піснею «1944» про депортацію кримських татар. Вона послідовно публічно засуджує окупацію Криму Росією у 2014 році, повномасштабне вторгнення РФ в Україну.