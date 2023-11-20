Прокуратура АРК: російському «міністру» окупованого Запоріжжя загрожує 15 років за держзраду

Чиновнику з окупованого Криму, який став «міністром» в окупованій частині Запоріжжя, загрожує 15 років за держзраду та колабораційну діяльність. Про це повідомляє пресслужба Прокуратури АР Крим, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як стверджується, фігурант із початку окупації Криму Збройними силами РФ почав займатися координацією діяльності збройних формувань на півострові, зокрема, «Самооборони Криму». Чоловік, йдеться у повідомленні, організовував матеріально-технічне забезпечення незаконних збройних формувань та залучав до них нових учасників.

«Кар’єра обвинуваченого почала стрімко розвиватися, зокрема, він був радником голови ради міністрів окупованого півострова Сергія Аксьонова, а також став депутатом партії «Єдина Росія». Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України обвинувачений обійняв посаду «міністра молодіжної політики» в окупованій частині Запорізької області», – розповіли у пресслужбі.

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Дії фігуранта кваліфіковані як:

посягання на територіальну цілісність та недоторканність України

державна зрада

колабораційна діяльність

Прокуратура не називає імені фігуранта. Проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про Антона Тицького.

Згідно з офіційною біографією, Тицький народився 1990 року. 2004 року, у віці 14 років, став членом Російської громади Севастополя. Брав участь у діяльності низки російських організацій у Севастополі. З 2013 року – керівник севастопольської міської організації партії «Російська Єдність». Під час анексії Криму Тицький брав активну участь у формуванні загонів незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» та проведенні «кримського референдуму». Був призначений позаштатним радником глави російського уряду Криму Сергія Аксьонова.

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2016 року у віці 26 років очолив центральний район Севастополя, був на цій посаді до вересня 2019 року. Перед його звільненням з цієї посади Тицький був виключений з міського передвиборчого списку «Єдиної Росії». Після цього Тицький обіймав посаду радника керівника Федерального агентства у справах молоді (Росмолодь), де займався реалізацією молодіжних проектів, а також екологічною освітою та волонтерством серед молоді.

Тицький є фігурантом сайту «Миротворець» як «пособник окупантів».