СБУ затримала чоловіка, який у жовтні навів «Іскандер» на Харків – тоді загинув 10-річний хлопчик

Служба безпеки України заявляє про затримання агента ГРУ Росії, який місяць тому навів російську ракету «Іскандер» на житлові будинки у центрі Харкова

Як повідомляє пресслужба відомства, йдеться про чоловіка, який працював майстром на місцевому підприємстві, яке займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

У СБУ зазначають, що для підготовки ракетної атаки він передав передавав загарбникам електронні координати «цілей» з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, під прикриттям робочих поїздок чоловік також фіксував місця базування та переміщення українських військ в області, отримані дані передавав до російського ГРУ через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини на сході України – ним виявився один з колишніх ватажків угруповання «ЛНР» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше повідомила про підозру.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування.

Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста. Внаслідок цього загинули 10-річний хлопчик і його бабуся. Десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова.