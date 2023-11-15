Прокуратура АРК: голові залізничної компанії РФ загрожує до 9 років тюрми за перевезення до Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру генеральному директору російської залізничної компанії, який організував незаконне перевезення пасажирів до анексованого Криму – про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Українське слідство встановило, що громадянин Росії, працюючи на посаді генерального директора залізничної компанії «Гранд Сервіс Експрес», організував схему незаконного переправлення осіб з окупованого Криму до Росії та назад.

Під його керівництвом з 2019 року і досі здійснено понад 1,4 тисяч рейсів з Москви та Санкт-Петербурга до залізничних вокзалів Криму.

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«Під час планування пасажирських перевезень компанія підтримувала координацію з російськими органами державного управління, зокрема, Федеральним агентством залізничного транспорту», – повідомляє прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею про незаконне переправлення людей через державний кордон України. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Прокуратура не називає імені підозрюваного, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про Олександра Ганова.

Наприкінці жовтня стало відомо, російський перевізник «Гранд Сервіс Експрес» має намір перед Новим роком запустити до окупованого Криму додаткові поїзди з Москви та Санкт-Петербурга.

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Залізничне сполучення між анексованим Кримом та сусідньою Росією здійснюється через Керченський (Кримський) міст.

Керченський міст, що з’єднує півострів з Краснодарським краєм Росії, з початку повномасштабної війни двічі зазнавав ударів. 8 жовтня 2022 року внаслідок підриву вантажівки з вибухівкою обрушилася частина мосту та спалахнув потяг із нафтопродуктами. 17 липня цього року міст знову атакований, ймовірно, безпілотними катерами. Наразі рух мостом обмежений. Охочим потрапити з Росії до Криму пропонують їхати через інші окуповані території України.