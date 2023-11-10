Російські активісти повідомили, що кримського політв’язня Зізу утримують в Пермі

Засуджений Росією на 15 років ув’язнення за проукраїнську акцію в Євпаторії кримський художник Богдан Зіза перебуває в російській виправній колонії №29 у місті Пермі. Про це 10 листопада повідомила громадська ініціатива «Зона солідарності» із посиланням на листи кримчанина.

«Друг Богдана з листування повідомив «Зоні солідарності», що отримав сьогодні два листи від політв’язня з ВК-29 до Пермі. Зіза розповів у листі, що після апеляції його відправили на етап із СІЗО Новочеркаська. За цей час він побував у Волгограді, Саратові, Казані та Іжевську. Чому до цього не було листів від Богдана – невідомо. Близькі та друзі Зізи не знали, де він перебуває весь цей час», – йдеться у повідомленні «Зони солідарності».

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У серпні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що рідні Зізи не знають, де саме його утримують.

У ніч на 16 травня 2022 року будинок російської адміністрації Євпаторії в окупованому Росією Криму був облитий синьо-жовтою фарбою. У цьому російські силовики звинуватили 27-річного кримського художника Богдана Зізу.

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону 6 червня 2023-го засудив Богдана Зізу на 15 років колонії загального режиму. Російська прокуратура вимагала для нього 18 років суворого режиму.

За даними омбудсмена, на сьогодні РФ утримує за надуманими звинуваченнями 180 політв’язнів, 117 з них – кримські татари.