Після звернення до омбудсмена жінка з двома внуками змогла виїхати з Криму до України – Лубінець

Після звернення до Офісу омбудсмена жінка з двома внуками змогла виїхати з окупованого Криму до України, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Бабуся, яка опікувалася двома внуками через сімейні обставини, змогла виїхати з тимчасово окупованого Криму разом із 14 і 8-річними хлопчиком і дівчинкою на територію України», – написав він у телеграмі.

Лубінець зауважив, що через повномасштабне вторгнення РФ в Криму активізувався тиск на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів, тому жінка звернулася в Офіс омбудсмена з проханням допомогти із виїздом.

«Після низки здійснених заходів та наданих нами рекомендацій для перетину кордону, бабусі вдалося виїхати разом із неповнолітніми внуками. Наш супровід і допомога у цій операції з повернення – має гарний результат. Жінка із внуками в безпеці на території України», – додав омбудсмен.

Про це також повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, в межах плану дій президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути додому ще двох українських дітей – це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Він повідомив, що ці діти народилися в Криму та опинилися під опікою бабусі у зв’язку зі смертю батька та позбавленням батьківських прав їхньої матері.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини півдня України перетин кордону став ускладненим, оскільки така подорож є тривалою і потребує транзиту через територію інших країн.